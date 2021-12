Lana Del Rey confirma show no 7.º Planeta Terra Festival

A cantora norte-americana Lana Del Rey e os nacionais Clarice Falcão, BNegão e os Seletores e O Terno foram confirmados para o 7.º Planeta Terra Festival, que ocorre em 9 de novembro, no Campo de Marte, em SP.

Juntam-se aos já anunciados Blur, Beck e Palma Violets. Na segunda-feira, 22, começa a pré-venda de ingressos. Essa será a primeira vez que Lana se apresenta na América Latina. Além do espetáculo em São Paulo, outros quatro shows da cantora estão previstos na região. Também podem haver apresentações extras no Brasil e em Buenos Aires, na Argentina. As outras duas cidades ainda devem ser confirmadas. Mais informações no site: www.ticketsforfun.com.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

