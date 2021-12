Laila Garin e A ROda se apresentam neste sábado no TCA

Neste sábado, 25, a partir das 21 horas, o palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves, em Salvador, receberá o show de lançamento do DVD da banda Laila Garin e A ROda.

O show trata-se da apresentação do novo formato do primeiro álbum da banda, que traz canções de compositores como Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Alceu Valença e Chico Buarque. Na ocasião, ainda será apresentado um medley em homenagem a cantora Elis Regina.

Com apresentação única, os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, no site ingresso rápido ou no SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista.

