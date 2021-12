Prestes a lançar seu novo álbum, Artpop, Lady Gaga vai alimentando os fãs com pequenas doses do que eles podem esperar. Na noite desta segunda-feira, 28, ela liberou um longo preview da música Mary Jane Holland. Confira!





Da Redação Lady Gaga libera preview da música Mary Jane Holland

O primeiro single do disco, Applause, foi lançado no dia 12 de agosto e apresentado em sua apresentação no MTV VMA.

Artpop, que tem lançamento previsto para 11 de novembro, traz na capa uma escultura de Lady Gaga seminua, segurando os seios, feita pelo artista norte-americano Jeff Koons.

