Lady Gaga fará cirurgia no quadril e cancela turnê

A cantora Lady Gaga cancelou todos os shows restantes na sua turnê "Born This Way Ball" e irá se submeter a uma cirurgia de quadril, informou a empresa promotora Live Nation, na última quarta-feira, 13.

Na véspera, a cantora de 26 anos anunciou o cancelamento de alguns shows em decorrência do que ela disse ser uma inflamação nas juntas. Mas a empresa produtora disse que as lesões são mais graves do que ela pensava.

"Após exames adicionais hoje de manhã para rever a gravidade da questão, foi determinado que Lady Gaga tem uma laceração labral no quadril direito", disse a Live Nation em nota. "Ela vai precisar de cirurgia para reparar o problema, seguida por um rígido repouso para a recuperação. Isso, infelizmente, a obrigará a cancelar a turnê para poder se curar."

A turnê de Gaga, iniciada há dois anos, já passou por seis continentes. Na terça-feira, 12, ela adiou quatro shows na América do Norte, dizendo estar sofrendo de uma sinovite que a deixou temporariamente incapacitada de andar. A sinovite é uma inflamação das juntas que pode se seguir a uma torção ou outro tipo de lesão.

Segundo seu site, a cantora ainda faria 20 shows nos EUA e 1 no Canadá. A Live Nation disse que o valor dos ingressos já adquiridos começará a ser devolvido na quinta-feira.

