Lady Gaga e Lorde apresentam novas músicas durante o Coachella 2017

O primeiro final de semana do festival Coachella 2017 foi marcado por apresentações pop das cantoras Lady Gaga e Lorde. Ambas aproveitaram os seus shows para cantarem, pela primeira vez, músicas até então inéditas.

No sábado, 15, Lady Gaga subiu ao palco como substituta de Beyoncé, que precisou cancelar o show no festival por conta da sua gravidez de gêmeos. A "mother monster", como é chamada pelos fãs, fez um show repleto de hits e também músicas do seu mais recente álbum, "Joanne", com o qual vai rodar o mundo em turnê, passando pelo Brasil em setembro, no Rock In Rio.

Já próximo ao final do seu show, Gaga presenteou o público com "The Cure", música inédita, gravada já após o lançamento do "Joanne". Na manhã de domingo, 16, a faixa já estava disponível em versão estúdio nas plataformas digitais.

Quem também aproveitou o show no Coachella para lançar novas músicas foi a neozelandesa Lorde. A cantora, que se prepara para lançar o álbum "Melodrama" no dia 16 de junho, apresentou ao total cinco músicas que estarão no novo trabalho, incluindo a inédita "Homemade Dynamite".

A cantora agradeceu aos organizadores do evento:

