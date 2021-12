Lady Gaga confirma shows no Brasil em novembro

Cerca de 160 mil pessoas verão os primeiros shows da cantora Lady Gaga no Brasil, nos dias 9 de novembro (Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro, 22h30) e 11 de novembro (Morumbi, São Paulo, 20h30). A turnê no Brasil foi anunciada pela própria cantora pelo Twitter, nesta segunda-feira, e logo depois confirmada pela empresa promotora, a Time for Fun.

A turnê "Born this Way Ball" terá as participações de The Darkness e Lady Starlight. Os ingressos para o show carioca começam a ser vendidos a partir da meia-noite de 17 de agosto (www.toptix.com.br) e, para o show paulistano, a partir da meia-noite do dia 16 de agosto (www.ticketsforfun.com.br).

A novidade é o local do show carioca, o Parque dos Atletas (Avenida Salvador Allende, s/n°- Barra da Tijuca), o mesmo local que abrigou o Rock in Rio. O Maracanã, tradicional local de megashows no Rio de Janeiro, ainda está em obras. O preço dos ingressos variam entre R$ 180 e R$ 750; em São Paulo, variam entre R$ 190 e R$ 750.

Com a confirmação do show de Gaga, o final do ano promete um interessante confronto pop. Vinte e um dias depois de Lady Gaga, Madonna desembarca sua "MDNA Tour" no País para shows nos dias 1º de dezembro no Rio de Janeiro; 4 e 5 de dezembro no Estádio do Morumbi, em São Paulo; e 9 de dezembro em Porto Alegre. A hidra ambulante de Madonna é um circo pop que roda o mundo com 300 pessoas.

As duas cantoras vivem um momento de estranhamento e rivalidade. Durante seu show, Madonna ironiza a concorrente enfatizando a frase "Ela não sou eu", aludindo a suposta apropriação de sua canção "Express Yourself" por Gaga (em sua música "Born This Way"). Muita gente acredita que isso é só jogo de cena. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo