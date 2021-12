Lady Gaga cancelou show por conta de dores causadas por fibromialgia

Lady Gaga cancelou o show no Rock In Rio por conta de um crise de fibromialgia. A síndrome manifesta dores no corpo, principalmente na musculatura.

A cantora sofre com o problema e usou a Instagram para falar sobre a intensidade das dores. "Fui levada para o hospital, isso não é somente uma dor no quadril ou o desgaste por causa da estrada, eu estou com uma dor severa. Mas estou em ótimas mãos com os melhores médicos. Por favor, não esqueçam meu amor por vocês", disse ela, em mensagem enviada para os brasileiros.

Lady Gaga se apresentaria no 15 de setembro, mas será substituída pela banda Maroon 5, que fará show também neste sábado, 16 . Quem desistir de participar do evento por conta do cancelamento, terá o dinheiro restituído.

