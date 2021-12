Lady Gaga anuncia documentário sobre a sua carreira

Lady Gaga anunciou que fará um documentário sobre sua vida. Em seu twitter oficial, a cantora revelou que o responsável pelas filmagens será Terry Richardson, renomado fotógrafo que já trabalhou para as revistas Rolling Stone e Vogue.

"Terry Richardson está fazendo um 'filme de Lady Gaga', documentando minha vida", escreveu ela em seu Twitter. O documentário retratará também a elaboração de seu novo disco, Artpop, ainda sem data para sair.

Lady Gaga veio ao Brasil em novembro deste ano com a turnê do disco "Born This Way".

