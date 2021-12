Kings of Leon voltam "jovens e divertidos" em novo álbum

A banda de rock Kings of Leon está ficando menos séria com a idade e promete lançar uma música "jovem e divertida" nesta sexta-feira, numa inusitada colaboração com o comediante Fred Armisen.

O Kings of Leon, formado pelos irmãos Caleb, Nathan e Jared Followill, e por seu primo Matthew, já tem uma década de estrada desde o lançamento do seu primeiro álbum, "Youth & Young Manhood".

Após um hiato em 2012, a banda volta à ativa para promover seu sexto trabalho de estúdio, "Mechanical Bull", que sai em setembro.

Matthew, o guitarrista, disse que o novo álbum terá um som mais leve, como mostra o single "Supersoaker". Ele marca também uma nova fase na vida pessoal dos componentes, que se casaram e tiveram filhos - mas sem caretice.

"Acabou soando mais jovem e divertido do que outros álbuns. Não estamos tão sérios desta vez", disse ele à Reuters. "Ainda somos as mesmas pessoas, só que temos filhos e foi realmente incrível. Isso nos fez nos divertirmos mais na vida e não levar as coisas tão a sério, só tivemos um pouco mais de diversão com as coisas."

A banda fez uma parceria com o comediante norte-americano Fred Armisen, mais conhecido por "Saturday Night Live" e a série de comédia "Portlandia", que vai dirigir a transmissão ao vivo do Kings of Leon American Express Unstaged, no Shepherds Bush Empire, em Londres, nesta sexta-feira, 9.

