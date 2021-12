Kid Abelha e Ivete são os destaques do 2º dia do Festival

O segundo dia do Festival de Verão vai começar com a banda Kid Abelha repassando os 30 anos de carreira no primeiro show da noite. Sucessos como "Todo meu ouro", "Pintura ìntima" e "Na rua, na chuva, na fazenda" não vão faltar no repertório.

Já Ivete Sangalo, a única artista a participar de todas as edições do Festival de Verão, promete transformar o palco em um baile de debutantes, em alusão aos 15 anos do festival.

O palco 15 Verões ainda vai receber Asa de Águia, Gusttavo Lima e Aviões do Forró.

Confira a programação completa desta quinta-feira, 17

Palco 15 Verões

Kid Abelha

Asa de Águia

Ivete Sangalo

Gusttavo Lima

Aviões do Forró

Estúdio do Som

Jesuton

Luiza Possi

Thati (participação de Liah Soares e Rodrigo Santos, do Barão

Vermelho)

Passarela do Ritmo

5%

Estakazero

Israel Novaes

Araketu

DCITY

Bis Experience

Van Müller

Samhara

Andy Baxter

Banda Yow

