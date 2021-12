Kevin O Chris e O Poeta se apresentam no Armazém Hall em julho

Salvador recebe o show ‘Festa Quente’, que acontece no Armazém Hall, no dia 1º de julho, às 21h. O evento traz a mistura do pagode e funk com as bandas O Poeta, Kevin O Chris, FP do Trem Bala e Mc Dumel.

Os artistas que vão agitar a noite preparam repertórios de sucessos como, ‘Bunda no Paredão’, ‘Bigodin Finin’, ‘Desculpa Amor’, ‘Bumbum Louco’, entre outros.

Os ingressos custam a partir de R$40 e podem ser adquiridos no site, na bilheteria do Armazém, na loja 'Armazém Ticket' e nos balcões de ingressos dos shoppings.

