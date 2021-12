A cantora americana Kesha lançou nesta sexta-feira, 11, o seu mais novo álbum de estúdio, "Rainbow". O disco é o seu terceiro trabalho de estúdio, sendo o primeiro desde "Warrior", de 2012.

O trabalho é marcado também por ser o seu primeiro lançamento depois do longo processo que moveu contra sua gravadora, a Kemosabe Records, uma subsidiária da Sony, na tentativa de se livrar do produtor Dr. Luke, que ajudou a construir sua carreira, mas quem, segundo ela, fez abuso físico e psicológico.

A cantora saiu derrotada no processo, mas conseguiu um acordo com a gravadora para gravar o disco sem trabalhar diretamente com Luke. O resultado foi um álbum maduro, com toques de rock, folk e country, e com letras bem pessoais, que chega às lojas nesta sexta-feira com um retrato da sua luta nos últimos anos. É uma grande mudança para a cantora, que surgiu com um pop "sujo" e bem eletrônico.

Além de lançar o novo trabalho, Kesha divulgou também nesta sexta o clipe para a música título, "Rainbow", gravado no Capitol Studios em Los Angeles. O novo álbum já está disponível nas lojas, compra online através de serviços como iTunes, e para straming em plataformas como o Spotify.

Estadão Conteúdo Kesha lança novo álbum e clipe para a música "Rainbow"

adblock ativo