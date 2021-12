Kendrick Lamar aparece em música pela primeira vez em 2020

O aclamado rapper Kendrick Lamar apareceu em uma música pela primeira vez em 2020, em um lançamento que traz Busta Rhymes como artista principal, mas dá grande destaque à participação de Kendrick, que vem acompanhada de um sample de “I’ll Be There”, do Jackson 5.

De acordo com informações do site Tenho Mais Discos Que Amigos, é a primeira aparição do artistas em uma música desde “Hair Down”, single de SiR, que ele participou em 2019.

A faixa “Look Over Your Shoulder” estará em Extinction Level Event 2: The Wrath of God e chega na íntegra nesta sexta-feira, 30. Segundo o veículo, circulam rumores de que um novo disco de Kendrick Lamar pode estar próximo.

