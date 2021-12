A dupla sertaneja Jorge e Mateus lançou o clipe da música "Medida Certa" com duas participações especiais e bastante conhecidas do mundo do YouTube: Kéfera e Rafael Infante.

Os dois interpretam um casal que se ama em meio a alguns desencontros, em cenas que foram gravadas no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro.

Os cantores falaram sobre a parceria: "O videoclipe ficou bem legal! A Kéfera e o Rafael conseguiram passar com muito talento e bom humor situações que acontecem com muitos casais em começo de relacionamento. Temos certeza de que muita gente vai se identificar!".

Estadão Conteúdo Kéfera estrela novo clipe da dupla Jorge e Mateus

