Kaya Conky faz show de reinauguração em casa noturna de Salvador

A drag queem e cantora Kaya Conky será a atração principal do show de reinauguração da casa noturna Tropical Club, situada no bairro Dois de Julho, no centro de Salvador.

A festa será realizada no próximo dia 14 e contará com a apresentação da Drag Valerie O’harah e dos Djs Thiago Brasil, Júlia Lima, Herbert Almeida, Jonh Almeida, Chiquinho e Eddy Ferraz.

Segundo um dos dministradores da casa de shows, Vinícius Mello, o espaço deve atrair novos públicos após a reinauguração. “A Tropical é referência na cena LGBT de Salvador. Estamos abraçando essa ideia com muita dedicação para entregar o melhor para o nosso público”, declarou Mello, por meio de nota da assessoria.

adblock ativo