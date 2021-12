Katy Perry e Eminem triunfam em prêmio da MTV

Katy Perry ganhou o troféu de Melhor Cantora no prêmio MTV EMA, no domingo, 10, desbancando Lady Gaga e Miley Cyrus na primeira edição do evento depois da nova premiação musical criada pelo YouTube, que teve cerimônia de entrega na semana passada.

Mas foi Miley Cyrus quem roubou a cena, ao acender no palco o que parecia ser um cigarro de maconha, numa alusão à famosa atitude tolerante de Amsterdã com as drogas leves.

Antes, a ex-estrela da Disney havia sido fotografada em um dos famosos coffeshops (bares com venda de maconha) da cidade holandesa.

Ao vencer Cyrus e Gaga, Perry levou o troféu da categoria mais disputada da 20ª edição do European Music Awards. Ao receber o prêmio, ela apresentou uma versão dramática da sua canção "Unconditionally", suspensa como uma bola purpurinada a 9 metros de altura, sobre um gigantesco cenário com alusões ao espaço sideral.

"Meu objetivo é levar (minha música) ao máximo de ouvidos possível", disse ela no tapete vermelho antes da cerimônia. "Se isso acontecer, fico feliz."

Quando Miley recebeu o prêmio de melhor clipe, por "Wrecking Ball", ela fingiu que não achava espaço na bolsa para o troféu. "Sabe, não consegui fazer isto caber na minha bolsa, mas achei isto", disse ela, sacando um cigarro artesanal que acendeu ao deixar o palco.

Miley, que em agosto já causara polêmica apresentando uma dança sensual no MTV Video Music Awards, chegou à cerimônia de Amsterdã vestindo um ousado minivestido com os dizeres "Por favor, chega de violência".

Outros destaques da noite foram Eminem, que recebeu um prêmio pelo conjunto da obra e como melhor artista de hip-hop, e a "boy-band" britânica One Direction, que levou o prêmio de melhor grupo pop e de melhor estilo (para o vocalista Harry Styles).

