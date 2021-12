Katy Perry apresenta show com armadura de 'Cavaleiros do Zodíaco'

Katy Perry está em turnê mundial, mas parece que ela vai conquistar o cosmos. Isso porque internautas têm comentado que um dos looks da cantora se parece com a armadura de ouro usada pelos personagens da animação Cavaleiros do Zodíaco.

A roupa da cantora - apenas uma das que ela usa durante o show - é dourada e realmente tem a aparência de uma armadura, embora não se saiba qual foi sua intenção inicial.

Em Cavaleiros do Zodíaco, os personagens lutam entre si trajando armaduras sagradas para defender a deusa Atena.

Katy Perry está em turnê mundial para divulgar seu quinto álbum de estúdio, Witness (2017).

✨Golden Girl ✨by @zaldynyc #witnessthetour 👁

