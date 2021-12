Katty Perry divulgou a nova faixa Walking On Air nesta segunda-feira, 30. A música tem um tom retrô inspirado nos anos 90. Além de Walking.., Roar que está incluso no mesmo álbum, denominado Prism, foi lançado em agosto, e o single Dark Horse também já foi lançado, mas o álbum só começará a ser comercializado a partir do dia 22 de outubro.

Confira a lista divulgada pela revista billboard, das faixas do álbum:

1-Roar

2-Legendary Lovers

3-Birthday

4-Walking On Air

5-Unconditionally

6-Dark Horse

7-This Is How We Do

8-International Smile

9-Ghost

10-Love Me

11-Double Rainbow

12-By The Grace Of God

Ouça Walking on Air

Da Redação Katty Perry divulga áudio de Walking on air

