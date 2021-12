Katê lança clipe com participação de Claudia Leitte

A cantora Katê lançou na noite desta segunda-feira, 13, o clipe da música de trabalho "Tô Pro Crime", que contou com a participação especial de Claudia Leitte.

No vídeo, Claudia dá uma rapper. Além disso, as duas aparecem brincando em clima leve, com caras e bocas e muita dança.

A coreografia da música no canal FitDance no YouTube já alcançou a marca de 400 mil views e o hit está na lista das 50 músicas mais virais do Brasil, na plataforma digital Spotify.

