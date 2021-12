Kart Love confirma show em festival

A banda Kart Love, liderada pelo vocalista Lucas Kart, confirmou participação no Villa Mix Festival, no Parque de Exposições, em Salvador. O cantor, considerado o príncipe do arrocha, deve se apresentar, segundo a grade de programação, no sábado, dia 13 de abril.

No evento também estão confirmados Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Israel Novaes, Humberto & Ronaldo e Naldo. Os valores dos ingressos não foram divulgados.

