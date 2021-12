Kanye West lança clipe com sóisas celebridades nuas

O cantor Kanye West, que é bastante conhecido pelas polêmicas, causou mais uma vez com o lançamento do clipe "Famous", onde vários sósias de celebridades aparecem deitados em uma cama sem roupa. O vídeo está dispível na plataforma de streamings Tidal.

Dentre as famosas que estão no clipe, está a cantora Taylor Swift, que aparece no vídeo e também é mencionada na letra da música: "Eu fiz aquela v*dia famosa", canta Kanye.

Após ser alvo de críticas por conta do clipe, Kanye ironizou em seu Twitter sobre a chance de receber um possível processo: "Alguém já pode me processar? Estou esperando!"

