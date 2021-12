O cantor e compositor soteropolitano Kalu é a atração desta Quinta Autoral no Espaço Cultural Casa da Mãe, que acontece nesta quinta-feira, 5, às 21 horas, no Rio Vermelho. O músico levará ao palco um repertório pensado exclusivamente para este projeto, com composições e poesias inéditas, além das músicas de "Amaralina" (2013), seu primeiro álbum.



No palco, Kalu terá a companhia de Alexandre Espinheira (percussão e samples) e a participação especial do compositor e guitarrista Átila Santtana. O ingresso custa R$ 10.

