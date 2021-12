Justin Timberlake se destaca no American Music Awards

O cantor Justin Timberlake conquistou neste domingo, 24, a 41ª edição dos American Music Awards (AMA), ao vencer três dos cinco prêmios aos quais foi indicado, em festa realizada no teatro Nokia de Los Angeles (Califórnia).

Timberlake foi o que mais prêmios acumulou e também o primeiro a receber um deles, o de Melhor Artista Masculino de Pop Rock, uma categoria na qual competia com Robin Thicke e Bruno Mars.

<GALERIA ID=18769/> <GALERIA ID=18768/>

O cantor americano agradeceu o apoio dos fãs, encarregados de escolher os agraciados, e mais tarde retornou ao palco em outras duas ocasiões; primeiro para receber o prêmio de Melhor Artista Masculino de Soul e Rithm & Blues, e mais tarde pelo Melhor Álbum Rithm & Blues por "The 20/20 Experience".

A cantora de "I Knew You Were Trouble", Taylor Swift, ganhou os principais prêmios da noite como "Artista do Ano", e também levou para casa três prêmios adicionais, incluindo "Artista Feminina de Pop/Rock Favorita", "Artista Feminina de Country Favorita" e "Álbum de Country Favorito", por "Red".

Rihanna, de 25 anos, foi agraciada com o Prêmio Ícone Musical e além disso ficou com o prêmio de Melhor Artista Feminina de Rithm & Blues, um reconhecimento que recebeu das mãos da atriz Zoe Saldaña e de Marc Anthony.

Foi justamente Marc Anthony quem ganhou o prêmio de Artista Latino Favorito, categoria na qual concorria com Romeo Santos e Prince Royce.

Macklemore & Ryan Lewis venceram na categoria de Melhor Álbum de Rap/Hip-Hop, mas não participaram da festa, por isso que seu discurso de aceitação, no qual fizeram um apelo contra o racismo, foi transmitido por vídeo.

A banda "One Direction" ficou com dois prêmios, o de Grupo de Pop/Rock Favorito e o de Álbum Favorito de Pop/Rock por "Take Me Home", o segundo do grupo.

Também foi uma grande noite para a jovem de 20 anos de origem italiana Ariana Grande, que levou o prêmio de Melhor Artista Revelação, superando Florida Georgia Line, Imagine Dragons, Macklemore & Ryan Lewis e Phillip Phillips.

A festa esteve repleta de shows durante toda a noite, começando por Katy Perry, e passando por Lady Gaga e Miley Cyrus, com outra de suas aparições "esquisitas".

A porto-riquenha Jennifer López protagonizou um dos momentos mais emotivos e mais latinos com seu tributo à falecida Celia Cruz, a Rainha da Salsa.



O evento aconteceu no Nokia Theater, em Los Angeles, e contou com performances de Lady Gaga, Katy Perry, Miley Cyrus, Justin, Ariana, dentre outros.

adblock ativo