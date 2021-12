O cantor norte-americano Justin Timberlake lançou, na quinta-feira, 5, o single "Can't Stop The Feeling!", música que compõe a trilha sonora de "Trolls", nova animação da DreamWorks. O filme tem estreia no Brasil prevista para novembro.

Estadão Conteúdo Justin Timberlake lança clipe do single 'Can't Stop The Feeling!'

O clipe de Timberlake tem participação de artistas que dublam personagens do longa, amigos e familiares. Entre eles estão Gwen Stefani, James Corden, Ron Funches, Anna Kendrick, Kunal Nayyar e as integrantes da dupla sueca Icona Pop. A produção de "Can't Stop The Feeling!" é assinada por Justin, Max Martin e Shellback.

adblock ativo