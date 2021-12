Justin Bieber lança seu segundo livro de memórias

O cantor canadense Justin Bieber lançará nesta quinta-feira, 13, com apenas 18 anos, seu segundo livro de memórias, em que repassa alguns dos episódios mais destacados de sua vida nos últimos dois anos, quando saiu ao mercado o primeiro volume.

"Just getting started" (ainda sem tradução em português) é o título do segundo livro que chega amanhã às prateleiras das livrarias, e coincide com o lançamento, na próxima semana, da autobiografia da mãe do cantor.

No livro, Justin fala sobre temas como o processo por paternidade que uma fã apresentou contra ele (depois anulado) e o incômodo dos "paparazzi" agressivos.

"Minha história é algo que gosto de compartilhar com os outros. Mostrar às pessoas que, com bastante fé em você mesmo e dentro daquilo que você pode fazer, tudo é possível", disse o ídolo de muitas adolescentes.

Bieber lembra que, apesar de agora viajar por todo o mundo e fazer grandes shows, "não faz muito tempo cantava nas ruas de Stratford", na província canadense de Ontário.

Em uma entrevista à cadeia "NBC" que será exibida amanhã, Bieber reconhece que gostaria de deixar para trás sua aura de galã adolescente, uma imagem que reconhece que começa a cansá-lo.

Coincidindo com as memórias de Bieber, no dia 18 chega também às livrarias americanas uma autobiografia de sua mãe, Pattie Mallette, onde detalha seus esforços como mãe solteira até se transformar na principal assessora da carreira de seu filho.

O livro, que leva por título "Nowhere But Up" e conta com um prólogo da jovem estrela canadense, conta os abusos que Pattie sofreu quando jovem, os vícios e os traumas que superou, incluindo uma tentativa de suicídio aos 17 anos.

