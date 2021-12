Justin Bieber vem apostando no projeto #MusicMonday, onde se comprometeu a divulgar uma música nova toda segunda-feira por 10 semanas. Nesta segunda, 14, o cantor lançou a romantica All That Matters que fará parte do próximo álbum Music Journals.

Ouça All That Matters

