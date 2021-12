Justin Bieber fará shows no Brasil em 2017

O cantor Justin Bieber, queridinho do público jovem, retornará ao Brasil em 2017 para apresentar por aqui dois shows da sua turnê Purpose World Tour. As apresentações foram confirmadas nesta terça-feira, 25, pela empresa Time For Fun; o primeiro show será no dia 29 de março na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e o segundo será no dia 1º de abril no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 31 de outubro pelo site da Tickets For Fun a partir da 0h01, pelo horário de Brasília, e nas bilheterias oficiais a partir das 10 horas. Membros do fã-clube BKSTG já poderão garantir os ingressos em pré-venda nesta quinta-feira, 27, a partir das 10 horas.

No Rio de Janeiro, os ingressos custam entre R$ 380 e R$ 750 (inteira). Já em São Paulo os valores ficam entre R$ 250 e R$ 750 (inteira). Em ambos os shows, a classificação etária é a partir dos 14 anos, mas crianças entre 8 e 13 anos podem entrar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais.

Esta será a primeira visita de Justin Bieber ao Brasil após o lançamento do álbum Purpose, no ano passado, que fez o jovem ficar no topo das paradas de sucesso com músicas como Sorry, What Do You Mean e Love Yourself.

Anteriormente, o cantor já havia estado no Brasil em duas ocasiões. A primeira foi em um festival teen em São Paulo, em 2011, e a segunda, em 2013, foi para promover o álbum Believe, quando causou polêmica ao pichar um muro no Rio e visitar boates eróticas.

Além de Brasil, a turnê Purpose passará ainda na América Latina por México, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Republica Dominicana, Porto Rico, Panamá e Costa Rica. A Argentina está fora da lista, já que o cantor é judicialmente proibido de se apresentar no país - em 2013, Justin foi processado por um fotógrafo que foi agredido por um dos seguranças do cantor em Buenos Aires.

Purpose World Tour Brasil

Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29 de março de 2017

Horário: 21 horas

Local: Praça da Apoteose - Passarela do Samba Prof. Darcy Ribeiro - Sambódromo/RJ

Ingressos: Pista Premium - R$ 750 (R$ 375 a meia entrada); Pista/Arquibancada - R$ 380 (R$ 190 a meia).

São Paulo (SP)

Data: 1º de abril de 2017

Horário: 20h30

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca - São Paulo

Ingressos: Pista Premium - R$ 750 (R$ 375 a meia entrada); Pista - R$ 380 (R$ 190 a meia); Cadeira Inferior - R$ 420 (R$ 210 a meia); Cadeira Superior - R$ 250 (R$ 125 a meia).

