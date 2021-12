Justin Bieber é o grande vencedor do American Music Awards

O popstar canadense Justin Bieber foi o grande vencedor do American Music Awards no domingo (18), superando a forte concorrência de Rihanna e Nicki Minaj, e fazendo com que os novatos britânicos One Direction e The Wanted voltassem para casa de mãos vazias.

Bieber, de 18 anos, foi premiado nas três categorias nas quais concorria, incluindo o principal prêmio da noite, o de artista do ano, também disputado por Rihanna, Katy Perry, Maroon 5 e Drake.

"Isto é para todos os que me odeiam e pensavam que talvez eu estivesse aqui só por um ou dois anos, mas eu sinto que vou estar aqui por um longo tempo", declarou Bieber no palco, ao dedicar seu primeiro prêmio da noite para sua mãe, Pattie Mallette, que o acompanhou na cerimônia --depois de seu rompimento com a namorada Selena Gomez, amplamente divulgado pela mídia.

"É difícil crescer com tudo o que está acontecendo, com todos me observando. Eu gostaria de dizer que enquanto vocês, caras, continuarem acreditando em mim, vou querer sempre fazer com que se orgulhem", disse ele no fim da noite.

Bieber também ganhou nas categorias de artista masculino favorito em pop/rock e álbum favorito de pop/rock, com "Believe". Ele foi ao palco cantar uma versão de seu último single, "As Long As You Love Me", antes de animar o show com Nicki Minaj, com a música "Beauty and a Beat".

Os vencedores do The American Music Award são escolhidos pelos fãs em votação online e os prêmios são entregues durante um show de três horas televisionado, no qual os artistas se apresentam.

A cantora de R&B Rihanna, de 24 anos, e a rapper Minaj, de 29, lideraram as indicações para a premiação, com quatro cada.

Minaj ganhou o troféu de artista favorita de rap/hip hop artist e de álbum de rap/hip hop do ano, por "Pink Friday: Roman Reloaded." A cantora, conhecida por suas performances extravagantes no palco, cantou seu último sucesso, "Freedom".

Rihanna levou um prêmio. Ela não pôde se apresentar porque está em Berlim, no meio de uma temporada de sete dias por sete cidades pelo mundo, promovendo o álbum "Unapologetic".

A cantora pop canadense Carly Rae Jepsen, de 26 anos, recebeu o cobiçado prêmio de artista revelação do ano, deixando para trás One Direction, o australiano Gotye e o rapper rapper J. Cole. Ela interpretou seu sucesso "Call Me Maybe."

"Estou chocada", disse ela, que no discurso ao receber o prêmio agradeceu aos fãs e também a Bieber.

