Justin Bieber anuncia show extra em São Paulo

Justin Bieber fará um segundo show da Purpose Tour em São Paulo, no dia 2 de abril, também no Allianz Parque. A notícia vem acalmar as biliebers, como são chamadas as fãs do cantor, que esgotaram todos os ingressos para a primeira apresentação, que acontece no dia 1 de abril, em apenas algumas horas. Bieber também se apresenta no Rio de Janeiro, no dia 29 de março, na Praça da Apoteose - para este show, ainda há ingressos disponíveis. Esta será a segunda passagem de Justin pelo Brasil - a primeira foi em agosto de 2011.

Para os membros do fã-clube BKSTG, as vendas começam no dia 04/11, às 10h, horário de Brasília. O público em geral poderá comprar suas entradas três dias depois, a partir da 0h01 do dia 07/11.

Mas quem quiser aproveitar para ver o ídolo de perto deve preparar o bolso. Os preços são os mesmos do primeiro show, já esgotado: vão de R$125 (meia-entrada mais barata) a R$750 (pista premium). Ingressos para setores ainda mais próximos ao palco, os chamados 'pits', chegam a custar R$2800, sem direito a meia entrada - neste caso, estudantes têm um desconto de R$375.

Em outubro, a banda inglesa relançou o álbum clássico Be Here Now, de 1997, para comemorar os 20 anos do trabalho. O disco conta com reedições das músicas antigas, além de D'You Know What I Mean? em versão remixada.

adblock ativo