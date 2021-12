Julio Iglesias passará pelo Brasil em sua última turnê

O cantor espanhol Julio Iglesias se apresentará em São Paulo e no Rio de Janeiro em setembro deste ano, durante sua turnê de despedida dos palcos.

Em São Paulo, o artista se apresenta no Citibank Hall nos dias 19 e 20 de setembro e as entradas custam entre R$ 50 (meia na plateia superior) e R$ 600 (inteira camarote I).

No Rio, o show acontece no dia 26 do mesmo mês, também no Citibank Hall. Ingressos vão de R$ 150 (meia, poltrona) a R$ 600 (inteira, mesa vip).

As vendas de tickets para as apresentações nas duas cidades começam a partir do dia 29 de julho no site www.ticketsforfun.com.br, nas bilheterias do Citibank Hall ou nos pontos de venda oficiais, que podem ser conferidos no site da Tickets for Fun.

Clientes dos cartões Citi e Diners têm pré-venda exclusiva entre 22 e 28 de julho.

Iglesias começou sua última turnê em maio do ano passado, no México. Desde então, já passou por Ucrânia, Armênia, Emirados Árabes, Filipinas, Coreia do Sul, China, Noruega, Israel, Jordânia, Letônia e Indonésia, entre outros países.

Seu objetivo é passar por todos os continentes apresentando seu disco "1", lançado em 2011 e que incluí regravações de seus maiores sucessos.

