Julio Iglesias faz show em Salvador em novembro

O espanhol Julio Iglesias fará show em Salvador no dia 29 de novembro, um sábado, de acordo com o site oficial do cantor. Segundo o site Ingressos Web, a apresentação pode acontecer na Arena Fonte Nova, às 22h, e os ingressos devem custar entre R$ 100 e R$ 750, mas a assessoria de comunicação da Arena nega a informação.

A assessoria do espaço afirma que a organização da turnê chegou a negociar a realização do show no local, mas o contrato não foi assinado.

Anunciada como a última de sua carreira, a turnê mundial de Iglesias já passou por países como Estados Unidos, Romênia e Mônaco e faz apresentações no Brasil desde o início de setembro.

O show em Salvador deve contar ainda com uma convidada especial. A vocalista da Cheiro de Amor, Vina Calmon, que dividiu os palcos com o cantor romântico na última quarta-feira, 8, em Curitiba, foi convidada a repetir a dose na capital baiana. Encantado com a voz de Vina, Iglesias ainda deu um beijaço na morena enquanto ela se aproximava dele para interpretar uma canção.

adblock ativo