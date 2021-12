Julio Caldas abre o projeto Primavera Beatles nesta terça

Os fãs baianos dos Beatles só têm a comemorar com a chegada de setembro. Isso porque é neste mês que, todos os anos, acontece o projeto Primavera Beatles, criação do Beatles Social Club (BSC), que reúne shows e exposições voltadas para os admiradores do famoso Quarteto de Liverpool.

Durante as terças-feiras de setembro, artistas do cenário local farão pocket shows acústicos, sempre com versões dos Beatles, na Companhia da Pizza, no Rio Vermelho. A primeira apresentação fica por conta do músico Julio Caldas, no dia 3.

Dia 10 é a vez das Garotas de Liverpool, e dia 17 quem se apresenta é a cantora dinamarquesa Stina Sia.

A última apresentação, no dia 24, será embalada pela banda Cadillac, que receberá as bandas Suinga e Callangazoo como convidadas, além de outras da cena local. Todos os shows começam às 20h e têm entrada gratuita.

Exposição - Artigos pessoais relacionados aos Beatles estarão em exposição durante todo o mês de setembro como parte do Primavera Beatles.

Entre memorabílias, vinis e posters, os fãs do quarteto poderão ainda conferir ingressos de shows e um memorial dos nove anos de atividades do Beatles Social Club.

A mostra fica em cartaz durante todo o mês na Companhia da Pizza. A visitação é gratuita e acontece de acordo com os horários de funcionamento do estabelecimento.

Idealizado por Victor Monteiro e pelo empresário Antonio Portela, o Beatles Social Club (BSC) é uma confraria de fãs do quarteto, que buscam promover eventos para divulgar ainda mais o trabalho dos Beatles na Bahia.

adblock ativo