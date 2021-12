Júlio Caldas & Choro Rock lançam CD com show gratuito

O guitarrista Júlio Caldas lança CD com a banda Choro Rock em show gratuito na sexta-feira, 14, no Teatro do Sesi. O álbum registra faixas gravadas em uma noite de 2010 e em outras quatro de 2011, durante os concertos do Circuito da Guitarra Baiana, que acontecia no Teatro do Sesi.

"Os improvisos ficaram do jeitinho que foram feitos. Só regravei o que achei necessário, como alguns temas (os riffs iniciais, que estabelecem a melodia principal da música)", garante Júlio Caldas, que terá no palco os músicos Cláudio Diolu (baixo), Bruno Rodrigues (violão de 7 cordas), Washington Oliveira(cavaquinho) e Ricardo Hardmann (percussão).

