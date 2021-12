Juliana Ribeiro homenageia Ary Barroso nesta terça no TCA

O Palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), recebe nesta terça-feira, 18, a partir das 20h, a reestreia do espetáculo "Na Batucada da Vida", que traz como intérprete a cantora baiana Juliana Ribeiro, junto ao músico Fernando Marinho, responsável pela direção do show.

O concerto, é uma homenagem ao compositor Ary Barroso, e mostrará pela primeira vez a cantora Juliana Ribeiro em um formato voz, piano e percussão. No repertório estarão presentes clássicos do homenageado como “Rancho Fundo” (1931), parceria com Lamartine Babo, o bolero “Risque” (1952), “Boneca de Pixe” (1938), além de “Aquarela do Brasil” (1939) e “Sandália de Prata” (1941). Durante a apresentação o público poderá conferir através de esquetes teatrais bem-humoradas, histórias curiosas, como a chegada de Ary Barroso a Salvador em 2 e dezembro de 1940.

Os ingressos que custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou no site Ingresso Rápido.

