Juliana Ribeiro encerra temporada de Preta Brasileira

Juliana Ribeiro vai encerrar na próxima sexta-feira, 6, a temporada de verão de Preta Brasileira, no Largo Pedro Archanjo, Pelourinho, às 21 horas. Para homenagear as mulheres, a cantora e compositora vai receber Ana Mametto como convidada especial.

No repertório, Juliana traz quatro canções lançadas nesta temporada: a homônima "Preta Brasileira", de sua autoria, "Canto de Olorum", de Gerônimo, "Cantador do Sertão", de Seu Reginaldo Souza, e "Rainha Ginga", uma homenagem da artista à Clementina de Jesus, em parceria com Lia Chaves.

A cenogravia do espetáculo será feita com projeções fotográficas da doutora e antropóloga Gal Meirelles. Também haverá a exposição 'A Cor do Invisível', com a representação do feminino através da figura das marisqueiras.

Os ingressos para o show custam R$ 20 (inteira).

