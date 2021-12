Juliana Ribeiro apresenta novo show no Pelourinho

Juliana Ribeiro vai apresentar Preta Brasileira na sexta-feira, 23, às 21h, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. Ela recebe como convidada a cantora e compositora Dhi Ribeiro, que ficou conhecida no Brasil após emplacar "Para uso exclusivo da casa" na trilha sonora da novela Lado a Lado, da Globo. Os ingressos custam R$ 20.

Por meio da poesia, da música e do teatro, Juliana mostra um show de proposta multi-artística, em que músicas são interpretadas pelos personagens das canções e aparecem no palco personificados pela artista e seu parceiro Pedro da Rosa Moraes.

No repertório, quatro canções inéditas; a homônima "Preta Brasileira", de sua autoria, "Canto de Olorum", de Gerônimo, "Cantador do Sertão", de Seu Reginaldo Souza, e "Rainha Ginga", uma homenagem da artista a Clementina de Jesus, em parceria com Lia Chaves.

adblock ativo