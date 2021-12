Ju Moraes tem um lugar para cada samba em seu 1º CD e DVD

A cantora e compositora Ju Moraes lança seu primeiro trabalho gravado em CD e DVD, "Em Cada Canto um Samba". O DVD apresenta nove clipes filmados em diferentes locações, cada uma representando um canto especial na vida da baiana. Com produção musical de Mikael Mutti, o processo teve duração de quatro meses.

Participam do DVD os artistas Carlinhos Brown e Cláudia Leitte, jurados do reality musical The Voice. Ju Moraes ficou entre os quatro finalistas da primeira edição do programa.

A escolha do repertório do DVD foi feita com a cantora e o produtor Mikael, que foram decidindo ao longo do processo e na medida em que iam conhecendo os lugares possíveis para gravações.

Diferentes cantos

As locações das filmagens de cada música representam bem o "contar histórias no samba" defendido por Ju Moraes. A proposta é mostrar lugares que falam um pouco da história dela e de suas músicas.

"O samba tem essa coisa de falar do nosso cotidiano, de contar histórias no samba de de coisas que acontecem na nossa vida e nada mais justo a escolha desses lugares", conta Ju Moraes.

"A música Aquela, gravada no Palácio Rio Branco, tem um ar mais clássico, então a gente queria dar à música esse clima diferente, uma coisa mais 'classuda', explica a cantora.

Mulher no Samba foi gravada na Fazenda São José, de seu avô. "A música fala sobre alegria, mulheres cantando e se divertindo, algo muito natural na minha vida". A mãe, as tias e primas de Ju também aparecem no clipe garantindo a festa.

Outro lugar especial para a cantora é o bairro Rio Vermelho. O Hotel Zank, com vista para o mar e pôr-do-sol, foi locação de "Na Palma da Mão", combinando com a temática da letra. A música "Vai", gravada na varanda da REC Filmes e "Colar de Guia", no Restaurante Casa de Tereza, ambos lugares situados na região do boêmio bairro.

"O Rio Vermelho é onde toquei muito em bares e é um lugar que amo, e a música ("Colar de Guia") fala do tempero Bahia, então é uma referência muito direta", explica a cantora.

Com participação de Carlinhos Brown, a música Todavia foi gravada no Gueto de Baixo do Candeal. Junto com Cláudia Leitte e contando com a participação da equipe técnica, o clipe de Samba Rock com Dendê foi a única gravada dentro do estúdio. O clima de festa com todos dançando, no entanto, faz a diferença.

Todos os clipes foram gravados ao vivo e com a equipe técnica sempre atenta para a iluminação natural. Sendo assim a preocupação com o tempo e o ambiente sonoro foi constante. O resultado de "Em Cada Canto um Samba" é bastante satisfatório. "Foi um processo muito prazeroso", afirma a cantora.

Voz e violão

Com mais de cinco anos de carreira, a MPB e o samba sempre estiveram presentes na identidade musical da cantora Ju Moraes. Com a experiência de tocar em bares, ela carrega a capacidade de interpretar canções da MPB em ritmo de samba.

"Eu fazia muito barzinho e o meu repertório já tinha muito samba, só que fazer barzinho é naquele esquema voz e violão, não tinha os elementos fortes do samba", lembra a artista.

Depois de concluir o curso de direito, Ju Moraes abandonou a carreira de advogada para seguir com a banda Samba D'Ju, com um repertório de samba e misturas musicais. "Em 2009 foi quando eu decidi me dedicar realmente a ter uma banda de samba. E no 'The Voice' eu só fiz continuar o que fazia com a banda".

adblock ativo