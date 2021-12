Ju Moraes se dedica ao lançamento do seu primeiro DVD

Mal acabou o Carnaval e Ju Moraes já está a todo vapor quando o assunto é trabalho. A cantora agora se dedica exclusivamente ao lançamento do seu primeiro DVD, Em Cada Canto um Samba, que irá ocorrer no mês de abril.

Em Cada Canto um Samba tem participações especiais de Carlinhos Brown e Cláudia Leitte. A música Na Palma da Mão faz parte do repertório do novo álbum.

Carnaval

Na festa baiana, Ju Moraes se fantasiou e homenageou o cantor Carlinhos Brown. Ela desfilou para o folião pipoca na sexta-feira, 28, no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e foi atração dos camarotes do Nana, no sábado, 1º, e Skol, domingo, 2.

Além disso, a sambista também foi atração nos bairros de Cajazeiras (domingo) e Itapuã (segunda).

