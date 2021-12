Ju Moraes recebe Nelson Rufino e Katulê em show

Ju Moraes vai receber Nelson Rufino e a banda Katulê no show deste sábado, 16, no Municipal Lounge Bar. A cantora se apresenta com o projeto "Agosto do Samba", que homenageia artistas do gênero. O show começa às 23 horas e os ingressos custam R$ 30 (feminino) e R$ 40 (masculino).

No repertório, canções consagradas de artistas di samba e músicas que compõem seu primeiro DVD, "Em Cada Canto um Samba".

