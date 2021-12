Ju Moraes recebe Ivete, Saulo e Tatau em ensaio

Ju Moraes vai encerrar os ensaios de inverno com as participações dos cantores Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e Tatau na quinta-feira, 25, às 22h, no Ondina Lounge (antigo Salvador Praia Hotel).

Saulo Fernandes é um dos autores da cação "Na Palma da Mão", do próximo álbum de Ju Moraes. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote).

Confira o clipe da música abaixo:

