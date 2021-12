Ju Moraes leva samba, descontração e música inédita ao Conversa Brasileira de Verão

A 2ª edição do Conversa Brasileira de Verão da A TARDE FM (103,9), nesta terça-feira, 9, foi de puro samba com a participação de Ju Moraes. A baiana, que falou sobre pandemia, carreira e projetos, também cantou muita música boa como “Vai” e “Num Belo Altar” e “Em cada canto, um samba”.

Da Redação

O especial, de quatro edições, que vai ao ar às terças-feiras até o dia 23 de fevereiro, começou no dia 26 de janeiro com a participação do cantor e compositor Adelmo Casé. O programa vai receber ainda, Flávio Venturini, no dia 16 de fevereiro, e Thathi, no dia 23 de fevereiro.

Tendo a varanda do badalado Teatro Sesi Rio Vermelho como cenário do programa, Ju relembrou logo de cara, os tempos em que espalhava sua musicalidade pelo bairro boêmio, com a sua primeira música de trabalho “Na Palma da Mão”. “Acho que já passei por praticamente todas as casas (de shows) do Rio Vermelho. É um espaço bem democrático, tem todo tipo de arte. Aqui tem música do mundo inteiro”, afirmou a cantora, compositora e multi instrumentista.

Acompanhada pelos acordes da também multi instrumentista Marília Sodré, Ju falou sobre a popularidade do samba e a importância do gênero musical para a visibilidade da mulher e vice-versa. “O samba tem mais essa coisa de trazer a mulher para a história”, diz ela, que também vem percebendo uma renovação no gênero trazida por artistas que até então não não o cantavam, como por exemplo, a funkeira carioca Ludmilla. “O samba sempre dá um jeito de estar presente. Ele vem se renovando”, apontou.

“Eu acho que a matriz do samba , quando eu falo em samba chula, penso mesmo em matriz, tem mesmo o registro histórico dessas mulheres que levaram o samba, Tia Ciata, Perciliana, Amélia. Elas já levam daqui para o Rio de Janeiro o que estava acontecendo e acontecem as transformações, o que é natural. Cultura é isso, transformação, é uma coisa viva, completa Marília Sodré, que é especialista em samba-chula.

Em meio ao papo, que também abordou as dificuldades da mulher ganhar espaço no mercado da música, a baiana também falou sobre os projetos do Sambaiana, coletivo feminino de samba, formado por ela (voz), Marília Sodré (violão e voz), Grace Kelly (voz e percussão), Rayra (voz e cavaco), Marcinha BB (percussão) e Lalá Evangelista (percussão) e cantou o lançamento “Groove Arrastado”, single produzido durante a quarentena.

A conversa também foi repleta de novidades, com Ju e Marília apresentando, com exclusividade para o Conversa Brasileira de Verão, a inédita “Câncer com Touro”, música que faz parte do álbum da Sambaiana que será lançado em abril e é formado apenas por artistas mulheres. Também houve descontração, com Ju dizendo que, após assistir a edição deste ano, não aceitaria ir para o reality show Big Brother Brasil no próximo ano, se fosse convidada.

Sobre a pandemia, a sambista lamentou a falta de trabalho para os pequenos artistas, como por exemplo, para os de barzinho. “A gente vivia um momento de muito aquecimento em Salvador quando a pandemia veio”, lembrou. Para ela, o momento trouxe também uma importante lição: a de que é preciso pensar no coletivo para conseguir avançar. “Não consigo ver a possibilidade de um show tão perto. A prioridade é a vacina”, reafirma.

Ju Moraes leva samba, descontração e música inédita ao Conversa Brasileira de Verão | Foto: Divulgação/ATarde

Conversa Brasileira de Verão

Um dos programas mais celebrados da A TARDE FM, o Conversa Brasileira, ganha agora uma versão especial, que combina com o clima de música e festa trazido pela estação. O bate-papo ao vivo mediado pelo produtor da atração, Antônio Pitta, é transmitido toda terça, às 20h, pelas redes sociais da A TARDE FM e do Grupo A TARDE, via Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, a cada semana o perfil do Instagram da rádio sorteia ingressos para a seleta plateia do programa ao vivo no Rio Vermelho.

Porém, quem não conseguir assistir ao programa na terça, ainda poderá conferi-lo por meio da rádio, na edição convencional que vai ao ar na 103,9, aos domingos, sempre às 21h. Com gravação em espaço aberto, na varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho, a produção do especial segue todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

