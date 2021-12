Ju Moraes lança projeto intimista em Salvador

Ju Moraes vai aproveitar o mês de agosto, quando tem a agenda mais livre, para lançar um projeto que a aproxime mais dos fãs. Nos primeiros sábados deste mês, 2 e 16, a cantora vai apresentar o "Agosto do Samba", no Municipal Lounge Bar, na Pituba.

Cada show terá duas horas e meia de duração. O primeiro não terá convidados, mas o segundo contará com as participações de Nelson Rufino e da banda Katulê. Além deles, Ju sondou o grupo Batifun e Mari Antunes, que costumavam se apresentar com ela na Samba D'Ju, sua antiga banda, mas nada confirmado.

"A ideia era fazer um show muito nosso, para relembrar o começo da minha carreira (com a banda Samba D'Ju). O repertório será mais vasto, com músicas dessa época e outras mais novas, do álbum 'Em Cada Canto um Samba'. Será um presente para os fãs", disse.

Além de canções autorais, a cantora homenageará nomes importantes do samba brasileiro, como Riachão, Mariene de Castro, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho e Nelson Rufino. "A ideia é que o projeto ocorra pelo menos uma vez por mês", revelou Ju, que se apresenta no dia 30 deste mês no "Bahia Chic", evento que reúne artistas baianos em São Paulo.

Mais samba

Em abril deste ano foi lançado "Em Cada Canto um Samba", primeiro DVD da artista. O produto, gravado essencialmente fora dos estúdios, é dividido em duas partes: uma musical, com nove clipes, e um documentário, mostrando os bastidores da gravação.

Sobre os próximos projetos, Ju disse que sua equipe ainda está trabalhando na divulgação do DVD, mas também que pretende fazer uma temporada de ensaios para o carnaval, no verão.

Carreira

Com cinco anos de carreira profissional, Ju Moraes começou a cantar ainda na escola, aos dez anos, e sempre sonhou com a música. Contudo, sabendo das dificuldades deste ramo, decidiu se formar em direito para ter uma segunda opção. Ela ainda tentou conciliar a música e a advocacia, mas optou pela primeira e já pode colher os primeiros frutos dessa escolha.

Em 2012, a cantora foi finalista da primeira temporada do The Voice Brasil, da Globo, e reconhece sobre a importância do programa em sua carreira: "A visibilidade depois do programa foi muito grande. Eu fui cantar em lugares diferentes, como Brasília, graças a essa exposição", refletiu.

