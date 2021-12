Ju Moraes lança primeiro DVD em show no dia 30

Ju Moraes não disfarça a animação quando o assunto é o lançamento do primeiro DVD da sua carreira, Em Cada Canto um Samba, que chega às lojas de todo o Brasil no próximo dia 15.

O produto, gravado essencialmente fora dos estúdios, é dividido em duas partes: uma musical, com 9 clipes, e um documentário, que mostra a correria dos últimos quatro meses de gravação.



Em conversa com o Portal A TARDE, a cantora contou ter participado de todo o processo de edição do álbum, e que o resultado ficou exatamente como planejava. "A cereja do bolo foi o fato dele ser gravado em lugares diferentes", disse Ju.



A divulgação do projeto começa em Salvador com 2 lançamentos diferentes. No dia 27, domingo, ela fará um pocket show na livraria Cultura, do Salvador Shopping, a partir das 17h. No encontro, que será aberto ao público, ela irá apresentar músicas exlcusivas do novo álbum, seguido de uma sessão de autógrafos.

Mas será no dia 30 que Ju lança oficialmente seu novo trabalho. Ela se apresentará no Parque de Exposições, ao lado do grupo Roupa Nova e do cantor Fábio Jr., no show Encontro Notável, com um repertório que mistura canções novas e outras mais antigas.



Agenda

E a cantora não para por aí. Depois de Salvador, a turnê de divulgação do trabalho se estende para a cidade de São Paulo, no Bar Brahma Centro, no dia 8 de maio, e para os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Minas Gerais. As datas das apresentações ainda não foram confirmadas.

Claudia Leitte e Carlinhos Brown, jurados do programa The Voice Brasil, da Rede Globo, do qual a sambista foi finalista em 2012, fazem participações especiais no DVD, com as músicas Samba Rock com Dendê e Todavia, respectivamente.

