Ju Moraes faz show gratuito no Parque da Cidade domingo

Ju Moraes tem o samba tatuado na pele. A soteropolitana, que conquistou o Brasil levando a música baiana para a primeira edição do programa The Voice Brasil, começa a mostrar seu primeiro grande trabalho autoral, um ano depois da sua volta.

Domingo, às 11h, a cantora participa do projeto Música do Parque fazendo um show gratuito no anfiteatro Dorival Caymmi, do Parque da Cidade. "Já frequentei muito o parque e sempre tive vontade de subir naquele palco. Preparamos um show para famílias e para todo mundo, porque é um lugar democrático, reúne todo tipo de gente", disse Ju.



O público poderá conferir músicas do novo CD e DVD Em Cada Canto um Samba, que tem direção musical de Mikael Mutti e será lançado em fevereiro. Entre as novas canções, está o sucesso Na Palma da Mão, letra já conhecida pelos seus fãs.

Além disso, ela promete cantar grandes clássicos como Não Deixa o Samba Morrer, de Alcione, e Desde Que o Samba é Samba, de Caetano Veloso, músicas que já canta há muito tempo e que não podem faltar. Parte do mesmo repertório também foi apresentado no Réveillon de Salvador.

O show promete durar 1h20 e conta ainda com participações de Katê, Rafa Chaves, Alvinho (vocalista da banda Chica Fé) e Igor di Ferreira (ex cantor da banda Babado Novo). "São grandes amigos, nos reunimos sempre para fazer música. Sem dúvidas, vai ser um show especial", promete a cantora.

Para Ju Moraes, essa fase da sua carreira valoriza o samba, mas sem perder a referência da Música Popular Brasileira, que ela sempre gostou de ouvir.

"Hoje, a gente mistura muito o samba com a MBP e também faz as duas coisas separadas. Dá para perceber isso no disco, que é quase todo de samba, mas tem duas faixas bem diferentes", adianta, referindo-se ao novo trabalho, que agrega composições da própria Ju Moraes e de músicos parceiros e conta com participações de Carlinhos Brown e Claudia Leitte.

A trajetória musical da cantora começou com o grupo Samba D´Ju, conhecido pelos shows semanais do Botequim São Jorge, no Rio Vermelho. "Depois que voltei do The Voice decidi criar o novo projeto e a banda permaneceu comigo", relembra a cantora que, há quatro anos, largou a advocacia para se dedicar exclusivamente à música. "Foi a melhor escolha da minha vida", avalia hoje.

Hoje, quem acompanha Ju Moraes é Nanda Duarte (violão), Igor Cerqueira (contrabaixo), Adilson Andrade (bateria), Durval Santos e Liliu partideiro (percussão), Marlon Brasil (teclado) e Anderson Telles (cavaco).

