Ju Moraes comanda noite de samba neste sábado

Ju Moraes comanda o projeto "Noite de Samba" neste sábado, 13, no Municipal Lounge Bar, na Pituba. No repertório, a finalista do The Voice Brasil apresenta antigos sucessos e canções do seu DVD "Em cada Canto um Samba".

O primeiro lote dos ingressos já começou a ser vendido por R$ 40 (masculino) e R$ 30 (feminino). O Municipal Lounge Bar foi premiado recentemente pelo guia "Veja Comer e Beber" de 2014, através do voto do leitor, na categoria "Música ao Vivo".

