Ju Moraes anuncia show especial no Parque da Cidade

A cantora Ju Moraes promete um show especial no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador. Intitulado "Samba no Parque", o evento está previsto para acontecer no dia 4 de dezembro e será gratuito.

No momento da apresentação, a sambista também irá aproveitar o clima para gravar seu novo CD ao vivo. Para o repertório, ela preparou músicas novas, antigas e regravações, além de uma mistura do samba com o eletrônico.

adblock ativo