Joyce Moreno homenageia os 450 anos do Rio com novo CD

Depois de um show no pôr do sol de Ipanema, em 2010, a ideia do disco surgiu. Com tal inspiração, o projeto tinha tudo para dar certo. E deu. Em Rio de Janeiro, Joyce Moreno homenageia sua cidade natal, munida de violão e de um repertório afetivo, também na medida certa.

"A ideia era falar do Rio de uma maneira subliminar. São canções feitas por cariocas, da gema ou pessoas que têm ligação amorosa com a cidade", explica a artista, que começou sua relação com a música na década de 1960.

Lançado primeiro no Japão (2011) e depois na Europa (2012) - prática constante na carreira da cantora -, a edição brasileira do CD acompanha as comemorações pelos 450 anos da cidade maravilhosa. Nele, Joyce apresenta o Rio como quem costura praias, morros, belezas, personagens, desigualdades e sambas.

A seleção começa com Adeus América (Haroldo Barbosa / Geraldo Jaques), samba gravado pelo grupo vocal Os Cariocas em 1948 e depois regravado por João Gilberto, e em seguida parte para O Mar (Tom Jobim / Billy Blanco).

Copacabana, onde a cantora nasceu e viu passar movimentos como bossa nova, tropicalismo e Clube da Esquina, surge com Manhã No Posto Seis (Armando Cavalcanti).

"Ali eu vivi muito e participei. O Rio é uma cidade que acolhe muito, a pessoa que vem de fora se sente muito à vontade, porque é uma cidade cosmopolita e vira uma síntese do Brasil", define.



O álbum inclui ainda Vela No Breu (Paulinho da Viola / Sergio Natureza), Feitio de Oração (Vadico / Noel Rosa) e Valsa De Uma Cidade (Ismael Netto / Antônio Maria), uma nítida declaração de amor.



A elegância do samba, a voz e violão reinam em Desde Que O Samba é Samba (Caetano Veloso), Viva Meu Samba (Billy Blanco), Mascarada (Elton Medeiros / Zé Keti) e Samba Do Carioca (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes).



Primeiro amor



O disco traz ainda três músicas assinadas por Joyce Moreno: Puro Ouro, Tardes Cariocas / See You In Rio e Rio Meu, a primeira composição da artista, feita aos 14 anos, quando começava a aprender a tocar violão.

"Quando uma adolescente faz a primeira canção é pro primeiro amor. Isso me fez pensar no Rio de Janeiro como sendo o meu primeiro amor".

Cidade Maravilhosa (André Filho) é, provavelmente, a mais óbvia das regravações, o que a cantora justifica como a canção que o carioca mais se identifica. "Fechei esse show da praia cantando Cidade Maravilhosa e o público começou a cantar comigo. Saí do palco e as pessoas continuaram cantando direto. É uma música que o carioca se identifica muito, tanto que ela acabou virando o hino oficial da cidade", diz.

A faixa mais inusitada reúne As Mariposas (Adoniran Barbosa) e Com Que Roupa (Noel Rosa). "Uma canção puxa a outra e, de alguma forma, acaba ligando Noel Rosa com o paulista Adoniran Barbosa, que não tem nada a ver com o Rio. A rivalidade entre o Rio e São Paulo eu ouço falar desde pequena, mas eu vejo um espelho muito grande, essas duas cidades precisam uma da outra".

