Jota Veloso promove pocket-show e bate-papo sobre MPB

O cantor Jota Veloso promove pocket-show e bate-papo sobre os bastidores da música popular brasileira (MPB) na sexta-feira, 5 e no sábado, 6, no palco do Café Teatro Rubi, no Hotel Sheraton, no bairro do Campo Grande, em Salvador, às 20h30. Os ingressos estão à venda no local do evento e no site www.compreingressos.com. O valor é de R$ 50.

Na sexta, primeiro dia da "Festa Imodesta", como é denominado o evento, Veloso recebe o compositor Roque Ferreira, que tem muitas de suas composições gravadas por Maria Bethânia. Já no sábado Gerônimo Santana é quem comparece para uma conversa descontraída sobre as músicas "É d'Oxum" e "Agradecer e Abraçar", além de outras composições.

As apresentações seguirão um esquema pré-determinado. Na primeira parte, Jota Veloso canta músicas que nunca fizeram parte de seus repertórios de show, mas que foram composições suas em parceria com Jorge Mautner, Jorge Vercillo, Armandinho Macedo, entre outros.

Na segunda parte, o convidado da noite sobe ao palco e dá início a um bate-papo. Ele vai relatar histórias por trás de suas principais composições e abordar outros assuntos relacionados à MPB.

