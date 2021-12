O grupo Jota Quest está em ritmo de produção. Na última semana eles filmaram o clipe de Mandou Bem, nova música de trabalho, com presença do guitarrista norte-americano Nile Rodgers. A canção foi lançada em setembro no palco do Rock in Rio.

Dirigido por Pietro Sargentelli, responsável por outros vídeos da banda, como Na Moral, Só Hoje e Mais Uma Vez, e com fotografia de Fernando Young, o clipe, que ainda está em fase de montagem e pós-produção, tem estreia programada para a primeira quinzena de novembro no site e nas redes sociais da banda. Ele foi filmado na pista de patinação Roller Jam, no bairro da Mooca, em São Paulo.

A faixa é o primeiro single do novo álbum Funky Funky Boom Boom, que chega às lojas também no início de novembro.



Ouça a nova música do Jota Quest, Mandou Bem:

Jota Quest filma novo clipe com Nile Rodgers

