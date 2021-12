Jota Quest apresenta nova turnê em Salvador

Após se apresentar no "Festival Virada Salvador", a banda Jota Quest retorna à capital baiana no dia 11 de março para apresentação da nova turnê "Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto". O show será realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 50 (arquibancada/meia) e R$ 100 (camarote/meia).

Para a noite, a banda promete repassar os grandes sucessos do Jota Quest em versões acústicas inéditas, incluindo novas canções e parcerias, criadas especialmente para o projeto.

No repertório, clássicos como “Dias Melhores", "Amor Maior", "Só Hoje", "Do Seu Lado", “O Que Eu Também Não Entendo”, "O Vento", "Fácil", "Vem Andar Comigo", "Dentro De Um Abraço", “Daqui Só Se Leva o Amor”, “Blecaute”, “Mandou Bem”, "As Dores Do Mundo", "Encontrar Alguém", “Sempre Assim”, entre outros sucessos.

Os ingressos estão à venda pelo site Ingresso Rápido ou na própria bilheteria do TCA.

